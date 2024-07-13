Пользователям в РФ рассказали, как смартфоны «следят» за их владельцами

Тема слежки за пользователями смартфонов является актуальной для многих.

Эксперты из Роскачества рассказали, с помощью каких инструментов и функций происходит слежка.

Не секрет, что отслеживание запросов или прослушка в первую очередь нужны для правильного подбора рекламы, ведь в Интернете именно реклама позволяет зарабатывать.

Специалисты объяснили, как избавиться от контекстной рекламы, которая начинает появляться после обсуждения определенного товара, например, при разговоре с собеседником.

Бывает и так, что реклама появляется даже если не было телефонного разговора, а просто пользователь обсуждал его во время беседы с родственниками или друзьями.

Компании используют разные способы сбора информации, включая анализ данных, полученных от сервисов и мобильных приложений.

Один из способов сбора данных — это использование мобильных телефонов. Наши смартфоны постоянно собирают информацию о нашем местоположении, истории поиска, активностях в приложениях и сообщениях.

После сбора информации, она направляет компаниям. В таких случаях есть необходимость проверить приложения на доступ к микрофону, и если таковой есть, то его нужно отключить.

Помимо приложений, прослушка может вестись и голосовыми помощниками вроде Алисы или Siri, которые также помогают компаниям в подборе рекламы для пользователей.

В таких случаях специалисты также рекомендуют отключить голосовых помощников, чтобы случайно их не активировать.

Источник: vpravda.ru.