Конфиденциальность персональных данных становится все более актуальной темой. Многие пользователи хотят иметь возможность контролировать, к какой их информации имеют доступ различные приложения и компании. По мнению эксперта в области мобильной безопасности Ваге Закаряна, это можно сделать, воспользовавшись скрытыми настройками операционных систем смартфонов.

В iPhone можно детально настроить доступ к каждому ресурсу — микрофону, камере, контактам и т.д. — для всех установленных приложений. Также можно запретить отслеживание действий пользователя по всему смартфону. Это сократит количество персональных данных, передаваемых сторонним компаниям.

Для Android существует уникальный радикальный способ отключить все датчики разом. После ввода секретной последовательности в настройках появится специальная панель, позволяющая оперативно блокировать микрофон и камеру в любом приложении.

Таким образом, пользователи получают возможность максимально обезопасить свои устройства и не допустить утечки персональных данных без их ведома. Эксперт подчеркнул актуальность данной темы для повышения конфиденциальности в современном мире.

Так, для пользователей яблочной продукции предлагают в разделе «Конфиденциальность и безопасность» настроек iOS устройства выбрать пункт «Отслеживание» и отключить функцию «Трекинг-запросы приложениями», чтобы прекратить отслеживание действий пользователя.

Функцию «Службы геолокации» лучше не выключать полностью, так как она используется навигационными приложениями.

Для Android существует альтернативный метод полного блокирования доступа к датчикам устройства. Для таких смартфонов нужно выбрать пункт меню «Сведения о телефоне», затем «Сведения о ПО» и семь раз нажать на пункт «Номер сборки».

Затем перейти в пункт «Параметры разработчика», далее — «Плитки быстрых параметров для разработчиков», где нужно активировать пункт «Sensors off».

Источник: Прайм.