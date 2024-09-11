Пользователям в РФ рассказали, как обезопасить свой аккаунт при потере гаджета

Потеря гаджета может привести не только к неудобствам, но и к угрозе безопасности личных данных, предупреждает Ксения Кокорева, эксперт в области информационной безопасности.

В беседе с «Газетой.ру» она рассказала, что если ваш смартфон попадет в руки мошенников, они могут получить доступ к вашей личной информации и использовать её для мошеннических действий. Многие сервисы могут считать потерянное устройство «доверенным», что делает ваши аккаунты уязвимыми.

Чтобы защитить свои данные в случае потери устройства, важно следовать нескольким рекомендациям. Во-первых, настройте удаленный доступ, чтобы иметь возможность заблокировать или стереть данные с устройства. Также стоит отключить автоматическую авторизацию для важных приложений, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к вашим аккаунтам.

Регулярное создание резервных копий данных — ещё один важный шаг. Это поможет быстро восстановить доступ к информации, если устройство будет потеряно. Используйте облачные сервисы или внешние накопители для этого.

Кроме того, следите за активностью своих аккаунтов. Если заметите подозрительные действия, немедленно измените пароль и свяжитесь со службой поддержки.

Также рекомендуется использовать беспарольную аутентификацию, которая основана на электронном ключе, например, сканировании отпечатков пальцев или распознавании лица. Это более безопасный способ, так как ключ не может быть украден мошенниками.

Не забывайте о важности сложных паролей. Они должны состоять из букв, цифр и специальных символов. Менеджеры паролей могут помочь вам в этом.

Если вы потеряли устройство, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить возможные мошеннические действия с вашего аккаунта.