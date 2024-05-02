Пользователям в РФ назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

Мошенники могут следить за пользователем через его телефон, и есть несколько признаков, которые на это указывают, сообщил Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что быстрый разряд аккумулятора, произвольное включение камеры или микрофона, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут свидетельствовать о нежелательной слежке.

По словам Немкина, любая подозрительная активность смартфона должна вызывать беспокойство. Он рекомендует пользователям в первую очередь проверить свои подозрения, воспользовавшись специальными сервисами, предлагаемыми операторами связи.

Депутат отметил, что для этой цели можно воспользоваться короткими кодами, отправляемыми на определенный номер. Однако он предупреждает о необходимости быть осторожным и лучше делать это под руководством сотрудников салонов связи.

Кроме того, Немкин советует хранить свои данные на внешних дисках, чтобы в случае необходимости можно было сбросить настройки устройства до заводских.