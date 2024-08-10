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Пользователям в РФ назвали 4 способа защиты от мошенничества при смене SIM-карты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 325 Опубликовано

Ранее россиян уже предупреждали, что мошенники могут совершать преступные действия, используя старые сим-карты.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области совместно с УМВД России не только предупреждают о возможном мошенничестве из-за старых сим-карт, но и дают советы по защите.

Дело в том, что старые карты могут попасть в повторную продажу и использоваться для доступа к вашим аккаунтам на Госуслугах, в онлайн-банках и социальных сетях.

Вот несколько советов, как защитить себя:

Отвязывайте старый номер от всех важных аккаунтов. Убедитесь, что вы обновили информацию на Госуслугах, в онлайн-банках, маркетплейсах и других сервисах.

Заблокируйте старую SIM-карту. Обратитесь к своему мобильному оператору, чтобы полностью заблокировать карту и исключить её использование мошенниками.

Используйте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, при котором для входа в аккаунт нужно вводить не только пароль, но и код, отправляемый на ваш телефон или электронную почту.

Регулярно меняйте пароли и создавайте сложные комбинации. Не используйте один и тот же пароль для разных сервисов.

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