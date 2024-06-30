Пользователям в РФ дали советы по правильной утилизации старых телефонов

В интервью с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА, рассказал о правильном способе избавления от старых смартфонов, чтобы предотвратить утечку личных данных мошенникам.

Он подчеркнул, что первым шагом является полное удаление всех данных с устройства. Просто удаление файлов недостаточно, так как их можно легко восстановить.

Рекомендуется использовать специальные программы, которые перезаписывают информацию на диске случайными данными несколько раз, чтобы невозможно было восстановить исходные данные. Для компьютеров можно воспользоваться такими утилитами, как DBAN или CCleaner, а для мобильных устройств есть встроенные функции полного сброса и шифрования.

Шутов также отметил, что надежным методом является аппаратное уничтожение данных. Для жестких дисков и других устройств хранения информации рекомендуется использовать физическое разрушение, например, разбивание или специальные шредеры для электроники. Это гарантирует, что данные не смогут быть восстановлены даже с использованием передовых технологий.

После удаления всех данных Шутов подчеркнул важность утилизации устройства в соответствии с экологическими стандартами.

Он отметил, что существует множество компаний и организаций, предлагающих программы по сбору и переработке старой электроники, которые обеспечивают безопасную утилизацию с точки зрения окружающей среды. Эти программы предотвращают попадание вредных веществ, содержащихся в электронных устройствах, в окружающую среду.