Пользователям в РФ дали совет, как правильно очищать зарядный разъём телефона

Загрязнение гнезда зарядки – обычная проблема смартфонов. Тем временем в разъеме скапливается пыль, ворсинки и другие мелкие частицы, которые мешают зарядке устройства и могут вызвать короткое замыкание.

Николай Николаев, главный редактор портала BigGeek.Ru в интервью Правда.Ру советует регулярно чистить гнездо для зарядки.

Для чистки гнезда зарядки можно использовать специальные наборы, включающие ватные палочки, щетки и чистящее средство на основе спирта.

Если таких наборов нет, можно воспользоваться спиртом и ватной палочкой. Важно не использовать для очистки металлические предметы, чтобы не повредить контакты.

Не следует заливать спирт прямо на устройство, лишь слегка смочите ватную палочку. Основная цель – удалить грязь, пыль и ворсинки. При очистке экрана смартфона также можно использовать спирт, но соблюдайте осторожность.

Николай Николаев рекомендует использовать специальные средства для очистки экранов.

Регулярная чистка гнезда зарядки поможет продлить срок службы вашего смартфона и обеспечить его надежную работу.