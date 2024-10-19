Главная » Новости

Пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 591 Опубликовано

Сама схема рассылок не нова, но в Telegram она появилась недавно.

Пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Пользователям приходят личные сообщения, в которых используются заманчивые подписи, побуждающие собеседника открыть прикрепленный к сообщению файл, написал Вестник Киберполиции России.

Этот файл внешне выглядит как сообщение об изображении, но сразу можно обратить внимание на наличие обозначения APK. Дело в том, что фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения.

На самом деле в этих файлах содержится вредоносное программное обеспечение, которое дает мошенникам доступ к информации о пользователе и его аккаунту.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.