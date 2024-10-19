Пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Сама схема рассылок не нова, но в Telegram она появилась недавно.

Пользователям приходят личные сообщения, в которых используются заманчивые подписи, побуждающие собеседника открыть прикрепленный к сообщению файл, написал Вестник Киберполиции России.

Этот файл внешне выглядит как сообщение об изображении, но сразу можно обратить внимание на наличие обозначения APK. Дело в том, что фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения.

На самом деле в этих файлах содержится вредоносное программное обеспечение, которое дает мошенникам доступ к информации о пользователе и его аккаунту.