Пользователям смартфонов в РФ решили назвать «золотые правила» их зарядки

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Кузьменко, поделился рекомендациями о зарядке смартфонов, чтобы избежать возможных проблем.

В беседе с «РИА Новости» он указал, что не рекомендуется заряжать устройство на всю ночь, особенно если оно находится под подушкой, и не следует доводить зарядку до 100 процентов.

Кузьменко пояснил, что «золотое правило зарядки» заключается в том, чтобы держать уровень заряда между 20 и 80 процентами. Рекомендуется подключить телефон к зарядке, когда заряд упадет ниже 50 процентов, и отключить его до достижения полной зарядки. Зарядное устройство необходимо оставить доступным для рассеивания тепла, поэтому его не следует накрывать, включая подушку.

Кузьменко также предупредил о рисках использования некачественных шнуров, портативных батарей, зарядных чехлов и повербанков, которые могут привести к поломке устройства или неправильной работе. Вместо этого, рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, поставляемое в комплекте со смартфоном. Он также отметил, что более 70 процентов случаев возгорания iPhone происходят из-за использования неоригинальных зарядных устройств.

Эксперт также предупредил о возможных проблемах, связанных с пропускной способностью силы тока зарядного устройства.

Если она превышает технические характеристики смартфона, это может повредить аккумулятор, особенно если контроллер заряда на устройстве выходит из строя.

Поэтому важно проверить параметры силы тока у гаджета и убедиться, что они соответствуют параметрам зарядки. В случае неисправности контроллера заряда, аккумулятор может перерасходоваться, что может привести к вздутию или утечке батареи, а также возможному возгоранию.