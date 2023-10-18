Пользователям смартфонов в РФ посоветовали срочно удалить ряд приложений с гаджета

Павел Мясоедов, директор компании «ИТ-Резерв», в беседе с агентством «Прайм» высказал опасения относительно переноса старого программного обеспечения и данных на новые смартфоны. Он указывает на то, что это может привести к перегруженной памяти устройства и потенциальным проблемам, включая возможность установки шпионских программ.

Мясоедов объясняет, что многие приложения попадают на устройство из-за хитрости маркетологов. При скачивании бесплатных игр или программ пользователи автоматически соглашаются с пользовательским соглашением, в результате чего разработчики получают доступ к геолокации и начинают отслеживать действия пользователей или пытаются незаметно взимать плату за подписку.

Чтобы избежать таких неприятностей, Мясоедов рекомендует периодически удалять ненужные бесплатные приложения.

Он также советует удалить программы, такие как сканеры QR-кодов, фонарики и конвертеры изображений в текст, поскольку большинство современных устройств уже имеют встроенные функции для выполнения этих задач.

Чтобы обезопасить себя, Мясоедов рекомендует проверить наличие определенных приложений на устройстве, которые он назвал, и удалить их или переустановить из проверенных источников. Он отмечает, что все перечисленные программы имеют связь с вредоносной деятельностью, за которой стоят хакеры.

Мясоедов также подчеркивает, что каждая программа стоит деньги и предупреждает пользователей следить за обновлениями операционных систем и антивирусных программ, а также скачивать программное обеспечение только из проверенных источников.

Важно отметить, что при принятии таких мер предосторожности и удалении приложений следует учитывать, что некоторые бесплатные приложения могут быть полезными и безопасными.

Рекомендуется оценивать каждое приложение индивидуально и принимать решения на основе репутации и оценок разработчиков, а также обратить внимание на отзывы и рекомендации других пользователей.

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