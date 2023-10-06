Пользователям смартфонов рассказали, как не допустить выгорания дисплея гаджета

Современные смартфоны эксплуатируются ежедневно в течение многих часов. Такая интенсивная работа может негативно сказаться на состоянии дисплея уже через пару лет. Однако соблюдение простых правил помогает избежать преждевременного выгорания пикселей.

Например, стоит чередовать обои и заставки на экране блокировки, меняя их раз в неделю-две. Также следует периодически переключаться между приложениями, не задерживаясь дольше 15 минут на одной странице.

Кроме того, необходим короткий тайм-аут экрана в 1-2 минуты. Следует отказаться от максимальной яркости в пользу комфортного уровня освещения.

Если техника это позволяет, нужно включить функции защиты дисплея. А также давать экрану передышку, выключая гаджет на 30-60 минут ежесуточно.

Регулярное соблюдение этих рекомендаций поможет избежать преждевременного износа и поломки дисплея, сохранив экранное покрытие смартфона на несколько лет.