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Пользователям рекомендуют регулярно перезагружать смартфоны ради безопасности

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Минобороны США рекомендует перезагрузку смартфонов для обеспечения безопасности и эффективной работы.

Недавно обнаруженный документ Агентства национальной безопасности раскрывает, что еженедельный перезапуск помогает снизить риски от вредоносных программ и атак хакеров.

Эта практика также способствует обновлению программного обеспечения, очистке фоновых приложений и предотвращению перегрева.

Многие популярные модели смартфонов, включая Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные функции для удобного планирования перезагрузок

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