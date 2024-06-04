Пользователям рекомендуют регулярно перезагружать смартфоны ради безопасности

Минобороны США рекомендует перезагрузку смартфонов для обеспечения безопасности и эффективной работы.

Недавно обнаруженный документ Агентства национальной безопасности раскрывает, что еженедельный перезапуск помогает снизить риски от вредоносных программ и атак хакеров.

Эта практика также способствует обновлению программного обеспечения, очистке фоновых приложений и предотвращению перегрева.

Многие популярные модели смартфонов, включая Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные функции для удобного планирования перезагрузок