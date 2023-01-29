Пользователям перечислили главные ошибки при зарядке смартфона

Про зарядку современных гаджетов писали уже много раз, но не все до сих пор понимают, как правильно заряжать устройства.

Некоторые продавцы до сих пор говорят, что перед началом использования нужно три раза разрядить до 0% и зарядить до 100%, причем устройство на «проводе» нужно держать минимум 12 часов.

Это утверждение устарело и уже является неверным. В смартфонах, ноутбуках и других портативных гаджетах используются аккумуляторы, которые боятся глубокого разряда, то есть до 0%.

Чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше, лучше всего его ставить на зарядку, когда осталось 20% заряда, а снимать с заряда при достижении 80%. Если его оставить на всю ночь, то устройство будет постоянно подзаряжаться.

Как только заряд со 100% опустится до 99% начнется зарядка, которая продлится всего минуту, а может и меньше, и так будет постоянно.

Такие скачки негативно влияют на аккумулятор, но больше всего портит батарею полная разрядка.