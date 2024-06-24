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Пользователям мессенджера Telegram стало доступно новое обновление

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Мессенджер Telegram обновился до версии 10.14 для устройств на операционных системах Android и iOS. Это июньское обновление предоставляет пользователям несколько новых функций.

Пользователям мессенджера Telegram стало доступно новое обновление

Одной из новых возможностей является добавление стикеров со ссылками в истории. Пользователи с подпиской на Telegram Premium могут размещать до трех стикеров с гиперссылками в своих историях. Они могут настроить параметры предпросмотра для каждого стикера, полностью отключить его или указать текст гиперссылки.

Теперь пользователи могут также искать публичные истории по хештегам. Если в описании истории присутствует заданный хештег, он становится кликабельным, и пользователи могут нажать на него в любом чате или в одной из историй, чтобы найти все истории, связанные с этим хештегом.

Дополнительно, теперь можно искать истории по геолокации. Если в истории присутствует стикер с геолокацией, пользователи могут нажать на него, чтобы найти другие истории, связанные с этим местоположением.

Владельцы ботов теперь могут видеть информацию о балансе своего бота. В профиле бота отображается количество звезд на балансе и информация о транзакциях. Это доступно только в случае, если на счету бота есть звезды.

Кроме того, при долгом нажатии на ссылку в приложении Telegram отображается меню действий. Пользователь может открыть ссылку в браузере или скопировать ее в буфер обмена.

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