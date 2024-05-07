Пользователям из РФ сервис SberPay стал доступен в Турции

Сбербанк объявил о запуске своего сервиса оплаты по телефону, SberPay, в Турции. Теперь туристы могут использовать этот сервис для расчетов за границей с помощью QR-кода.

Для этого им необходимы только смартфон и мобильное приложение банка. Компания отметила, что это прекрасная новость для туристов, так как они смогут делать покупки в магазинах и ресторанах без комиссии и запасаться сувенирами.

Процесс оплаты с помощью SberPay в Турции следующий: сначала нужно сообщить кассиру или официанту о желании расплатиться через систему Metropol — турецкую платежную систему.

Затем необходимо отсканировать QR-код на кассе или терминале и выбрать способ оплаты SberPay. После этого платеж нужно подтвердить, и он будет осуществлен без комиссии.

Если оплата производится в магазинах одежды, QR-код сканировать не требуется. Вместо этого продавец предоставит короткий четырехзначный код, который нужно ввести в соответствующее окно.

Сбербанк также отметил, что в магазинах Турции, поддерживающих SberPay, будет наличие специальной зеленой наклейки. Новый способ оплаты доступен в 81 городе Турции в более чем 21 тысяче точек питания, 6,5 тысяче супермаркетов и 2,5 тысяче магазинов одежды и торговых центров.