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Пользователям iPhone запретили делать скриншоты фото чужих профилей WhatsApp

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

WhatsApp внедрил новую функцию, которая запрещает создание скриншотов профилей пользователей, сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция была внедрена в бета-версию WhatsApp под номером 24.10.10.70 для пользователей iPhone. Пользователи этой версии приложения теперь получают предупреждение о запрете создания скриншотов профилей других пользователей.

При попытке сделать скриншот профиля пользователи видят сообщение: «Скриншот заблокирован. Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован».

Эта новая функция разработана для борьбы с распространенной практикой мошенников, которые используют фотографии профилей других людей для обмана их контактов.

Однако стоит отметить, что новая функция не может защитить профили пользователей от фотографий, сделанных с экрана устройства и сфотографированных камерой смартфона.

Планируется, что в ближайшем будущем эта функция будет доступна для всех версий приложения и на всех поддерживаемых платформах, но точные сроки ее распространения не разглашаются.

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