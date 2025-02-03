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Пользователям Android и iPhone объяснили, как узнать, идет ли слежка за телефоном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 264 Опубликовано

Гаджеты могут находиться под удаленным контролем хакеров, что позволяет им красть личную информацию, пароли от электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, а также получать доступ к различным приложениям.

Признаки взлома могут проявляться в виде сильного нагрева устройства, быстрой разрядки аккумулятора, задержек в работе и посторонних звуков во время звонков. Иногда пользователи могут ощущать, что телефон работает самостоятельно, а также замечать незнакомые приложения.

Чтобы защититься, рекомендуется отключить автоматическое подключение к Wi-Fi, проверять разрешения установленных приложений и не допускать их автоматического доступа.

Снижение рисков взлома возможно благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения и избеганию подключения к интернету в общественных местах. Также стоит использовать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ приложений к камере и микрофону.

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