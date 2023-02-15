Пользователям «Авито» стала доступна верификация с помощью Tinkoff ID

Сервис «Авито» расширяет возможности и недавно пользователям стала доступна верификация с помощью сервиса онлайн-авторизации Тинькофф.

Тинькофф и «Авито» подключили возможность авторизации на сервисе объявлений с помощью Tinkoff ID.

Как отмечается, авторизация с Tinkoff ID становится альтернативой подтверждения профиля на «Авито» по паспорту или другим документам.

Более того, заявлено, что пользователи со значками пройденной проверки документов получают на 20 процентов больше трафика, а значит им будет легче привлечь внимание клиентов.