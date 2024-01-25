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Пользователям «Авито» стала доступна оплата покупок частями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

На платформе Авито Доставка появился новый способ оплаты. Теперь покупатели могут получить кредитный лимит до 50 тысяч рублей для покупки товаров у частных продавцов. Оформить кредит можно прямо в приложении.

Кредит начинает действовать только после того, как покупатель проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если покупатель передумает покупать на месте, кредит будет аннулирован.

Первоначальный взнос не требуется, первый платеж будет совершен через 1 месяц после получения товара. Срок погашения кредита составит 4 месяца с даты получения товара.

К цене товара будет добавлено 10% от суммы покупки, которые составят все платежи по кредиту. Пользователь сможет вносить платежи через приложение Авито и отслеживать график платежей. Уведомления и SMS будут приходить с информацией о сроках и суммах оплаты.

Для частных продавцов продажи в кредит не отличаются от обычных заказов — деньги будут зачислены на их карту сразу после того, как покупатель получит заказ.

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