Пользователям Android-устройств рассказали о функции, которую нужно срочно отключить

Если пренебречь советом экспертов, то может оказаться так, что данные банковских карт окажутся у злоумышленников.

Специалисты портала Hi-Tech Mail.ru советуют не сохранять информацию о платежных картах в браузере и запретить ее передавать другим сайтам.

Для этого нужно в браузере Chrome для Android-устройств зайти в настройки, открыть раздел «Способы оплаты» и в нем отключить пункт автоматическое сохранение и заполнение платежных данных.

Далее пользователю нужно перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и в нем выключить пункт «Доступ к способам оплаты».

Помимо этого, в поисковой строке нужно ввести Chrome://flags, после чего пользователь зайдет в специальный раздел Chrome.

В нем нужно отыскать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards и активировать их.

После этого сторонние интернет-страницы перестанут заполнять автоматически платежные данные.