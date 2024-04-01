Пользователи жалуются на синий экран смерти из-за последнего обновления Windows

Последнее обновление KB5035942 для операционной системы Windows 11, выпущенное Microsoft в конце марта, оказалось причиной множества проблем.

Пользователи столкнулись с ошибками при попытке установить обновление или столкнулись с синим экраном смерти.

У некоторых пользователей возникают ошибки еще на этапе установки обновления. Процесс останавливается на 96% и не продолжается дальше, с появлением ошибки 0x80188309 и других.

Один из пользователей сообщил, что после обновления его экран стал черным, и он видел только курсор. Также появились сообщения о синих экранах смерти, после которых пришлось переустанавливать операционную систему с потерей данных.

Обновление KB5035942 предназначено только для исправления ошибки, которая могла привести к снижению производительности некоторых компьютеров с процессорами AMD, и его можно безопасно пропустить.