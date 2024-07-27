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Пользователи YouTube стали видеть черный экран при активации блокировщика рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

YouTube продолжает борьбу с блокировщиком рекламы и недавно видеохостинг стал показывать черный экран пользователям. Это происходит в момент, когда должна запускаться реклама, на сообщения об этом обратил внимание портал Android Police.

Журналисты разбирались в ситуации и выяснили, что пока не все пользователи столкнулись с такой проблемой.

Как сообщают пользователи Reddit, на компьютерах с установленными блокировщиками рекламы видеоролики перестали загружаться. Вместо рекламы появляется черный экран на 6-20 секунд перед началом видео, а уже после начинается воспроизведение видео.

Предполагается, что это не проблема с интернет-соединением, а результат использования YouTube технологии серверного внедрения рекламы.

Этот метод встраивает рекламу непосредственно в видео, что затрудняет блокировщикам ее обнаружение. Это означает, что блокировщики могут блокировать саму рекламу, но не могут сразу начать видео.

Хотя не все пользователи блокировщиков столкнулись с этой проблемой, они считают, что в будущем YouTube сможет устранить все способы обхода блокировщиков для продвижения своей подписки YouTube Premium.

 

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