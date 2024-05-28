Пользователи YouTube с блокировщиками рекламы теперь не могут смотреть видео

Google внедрила новый механизм защиты от блокировщиков рекламы на своем видеосервисе YouTube. Теперь, вместо замедления загрузки видео, сервис применяет такой подход: после начала воспроизведения видеоролика он мгновенно перематывается в конец.

Этот новый метод оказывается более эффективным, поскольку прямо-таки не позволяет пользователям просматривать контент.

Возможно, в будущем найдутся способы обойти это ограничение, либо блокировщики рекламы научатся преодолевать данную защиту.

Пока что наиболее простыми вариантами остаются платная подписка на YouTube Premium или просмотр рекламы.