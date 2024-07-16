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Пользователи Xiaomi-устройств в России столкнулись со сбоями в их работе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 383 Опубликовано

По каким причинам произошли проблемы в работе устройств Xiaomi и приложении Mi Home не сообщается.

Как выяснилось, обращений в службу поддержки не поступало, о чем сообщил «Код Дурова», со ссылкой на представителя службы поддержки Xiaomi.

При этом пользователи Xiaomi-устройств в России все же столкнулись со сбоями в их работе, согласно данным Downdetector. Чаще всего жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, чуть реже из Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.

Пользователи сообщили, что они не могут получить доступ к устройствам и приложению Mi Home. Чаще всего происходили постоянные перезагрузки смартфонов, а еще возникли проблемы с зарядкой у роботов-пылесосов.

 

 

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