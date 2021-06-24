На разных форумах пользователи смартфонов китайской компании стали жаловаться на возникшие проблемы с сенсором, с которым сталкиваются владельцы аппаратов Xiaomi и Redmi.

В частности, в устройствах Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 9S наблюдается проблема в работе сенсора, но причины такого явления не известны.

Так, сообщается, что сенсор некорректно работает после обновления до MIUI 12.5, впрочем, не исключается, что проблемы возникают не из-за обновления.

В компании о происходящем знают и сообщили, что скоро все исправят ошибки, выпустив новое обновление.