Пользователи Windows попросили вернуть уведомление о переходе на летнее время

Пользователи Windows 11 выразили желание добавить в операционную систему функцию уведомления о переходе на летнее время, которая была доступна в Windows 7. В Reddit пользователи высказали свое недовольство отсутствием данной опции в новой версии ОС.

Летнее время — это практика, когда часы переводят на один час вперед весной и возвращают на предыдущее значение осенью. В США и многих странах Европы до сих пор используется переход на летнее время.

Пользователи отметили, что в Windows 7 были уведомления о переходе на летнее и зимнее время, но в Windows 11 такой функции нет. Они выразили недоумение и заявили, что отсутствие данной возможности вводит их в заблуждение.

Некоторые пользователи предложили вернуть уведомления о переходе на летнее время, а другие даже предложили полностью отменить переход на летнее время.