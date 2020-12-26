Пользователи Windows 7 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10

Операционная система Windows 7 уже не поддерживается компанией Microsoft, в том числе на ОС даже не выпускают обновления систем безопасности.

Официально о прекращении поддержки компания объявила в начале этого года. До этого времени Microsoft предлагала бесплатно обновится до Windows 10, но позднее это стало невозможным.

Однако неофициально пользователи смогут перейти на Windows 10. О «лазейке» сообщалось ранее и судя по всему о ней знают в компании, но намеренно закрывают на нее глаза.

То есть пользователи Windows 7 все еще могут обновиться до Windows 10 бесплатно, используя утилиту Media Creation Tool.

Эта утилита все еще доступна и пользователи могут ею воспользоваться, но стоит отметить, что утилита работает только для обновления, а не чистой установки ОС.

В Microsoft скорее всего специально оставили «лазейку» для обновления, чтобы увеличить количество пользователей Windows 10.

Между тем стоит отметить, что официально переход с Windows 7 на Windows 10 стоит 139 долларов, а это около 15 тыс. рублей.