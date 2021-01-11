Пользователи Windows 7 назвали причины нежелания переходить на Windows 10

Поддержка Windows 7 завершилась в начале прошлого года, при этом миллионы пользователей по всему миру продолжают ею пользоваться.

Специалисты британского журнала Which? Решили выяснить, почему пользователи неохотно переходят на Windows 10.

Стоит отметить, что «семерка» работает на каждом десятом ПК в мире. Устаревшая операционная система, как сообщают аналитики Statcounter, установлена на 200 млн компьютерах из 2 млрд в мире.

Опрос пользователей показал, что они не желают переходить на более новую ОС из-за того, что не хотят платить за обновление. Такой ответ дали 30 процентов респондентов.

Еще 22 процента людей заявили, что Windows 7 является более простой в использовании.

Еще 16 процентов опрошенных рассказали, что не могут перейти на Windows 10, так как эта ОС на их ПК не работает.