Пользователи Windows 11 столкнулись с серьезными проблемами при установке последнего обновления

Пользователи Windows 11 24H2 сталкиваются с серьезными проблемами при установке обновления KB5046617. Многие сообщают о кодах ошибок 0x80070003, 0x800f0922 и 0x800f0991, что делает процесс установки затруднительным. Даже если обновление удается установить, могут возникнуть другие проблемы.

Некоторые пользователи отмечают, что установка обновления зависает на 35-40%, а затем завершает процесс с ошибкой. Например, один из пользователей указал, что обновление постоянно прерывается на 35% с кодом 0x800f0922, несмотря на попытки устранения неполадок.

Другие пользователи также испытали ошибку 0x80070003 и пытались очистить кэш Центра обновления Windows, запустить DISM или SFC, но это не помогло. Некоторые сообщают, что обновления устанавливаются, но в разделе настроек отображается сообщение о том, что они не были установлены.

Центр обновления Windows продолжает попытки установки, хотя пользователи могут приостановить обновления, этого делать не рекомендуется. В ходе тестов было замечено, что обновления могут устанавливаться вручную через файл .msu из каталога Microsoft.

Если проблемы продолжаются, рекомендуется использовать средство создания носителя для обновления или встроенные методы восстановления системы, хотя это потребует больше времени.

Кроме того, обновление KB5046617, как ожидалось, должно было решить проблемы с Alt-Tab, но для некоторых пользователей это не так. Также сообщается о проблемах с HDR в играх и случайных сбоях системы.

Среди других замеченных проблем: