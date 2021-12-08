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Пользователи устройств на Windows 11 сообщили о замедлении работы SSD-накопителей

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Производительность твердотельного накопителя на Windows 10 выше, но по какой причине новейшая ОС понижает скорость работы NVMe SSD пока неизвестно.
Пользователи в сети начали жаловаться на снижение скорости работы SSD накопителей, на компьютерах с установленной Windows 11.

В Сети уже есть много жалоб на эту тему, пользователи замечают снижение работы в разных задачах, причем при переустановке ОС на прошлую версию таких проблем нет.

На форуме Microsoft пользователь даже привел пример, как его накопитель на Windows 11 работает почти в два раза медленней, чем с Windows 10.

В Microsoft уже подтвердили проблему и по словам представителя компании Нила Кристиансена, разработчики уже ищут проблему и должны ее решить в кратчайшие сроки.

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