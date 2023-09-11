Пользователи WhatsApp смогут переписываться с контактами из Telegram

Разработчики приложения WhatsApp выражают намерение интегрировать программу с протоколом MTProto, который используется в Telegram. Это означает, что в ближайшем будущем пользователи WhatsApp смогут обмениваться сообщениями с контактами из Telegram.

В последней бета-версии клиента для Android, аналитики с ресурса WABetaInfo обнаружили экран с названием «Third-party Chats» («Чаты с третьими лицами»). На данный момент конкретные детали функционала не раскрыты, но видно, что работа в этом направлении уже началась.

Евросоюз предполагает обязательную совместимость платформ обмена сообщениями, что вступит в силу в марте 2024 года. Европейская комиссия стремится к тому, чтобы крупные мессенджеры предоставили открытые платформы для взаимной совместимости. Telegram изначально пошёл этим путём, предоставив всем желающим возможность создавать собственные клиентские приложения. Однако для полной совместимости с WhatsApp и другими мессенджерами, потребуется доработать протокол в части взаимного признания аккаунтов.

На данный момент неизвестно, какие мессенджеры будут соответствовать требованиям ЕС, а какие могут их проигнорировать. Например, в Apple намекали, что не планируют открывать протокол iMessage, особенно учитывая, что этот мессенджер не является слишком популярным в Европе.