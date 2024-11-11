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Пользователи WhatsApp на Android жалуются на «зелёный экран» в бета-версии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 97 Опубликовано

В последней бета-версии WhatsApp для Android (v2.24.24.5) возникла серьёзная проблема, вызвавшая многочисленные жалобы пользователей — «зелёный экран». Эта ошибка приводит к тому, что экран приложения полностью окрашивается в зелёный цвет, делая использование мессенджера невозможным.

Проблема возникает, как правило, при попытке открыть чат, и, несмотря на попытки решить её с помощью обычных методов — перезагрузки устройства, очистки кэша или переустановки приложения — ошибка продолжает оставаться. Некоторые пользователи также сообщают о схожей проблеме в версии 2.24.24.4.

Разработчики WhatsApp не прокомментировали ситуацию, однако пользователи, столкнувшиеся с данной ошибкой, могут временно решить проблему, удалив бета-версию приложения и установив стабильную версию из Google Play.

Стоит напомнить, что бета-версии предназначены для тестирования новых функций и исправления ошибок, что иногда приводит к возникновению нестабильности в работе приложения.

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