Пользователи WhatsApp на Android жалуются на «зелёный экран» в бета-версии

В последней бета-версии WhatsApp для Android (v2.24.24.5) возникла серьёзная проблема, вызвавшая многочисленные жалобы пользователей — «зелёный экран». Эта ошибка приводит к тому, что экран приложения полностью окрашивается в зелёный цвет, делая использование мессенджера невозможным.

Проблема возникает, как правило, при попытке открыть чат, и, несмотря на попытки решить её с помощью обычных методов — перезагрузки устройства, очистки кэша или переустановки приложения — ошибка продолжает оставаться. Некоторые пользователи также сообщают о схожей проблеме в версии 2.24.24.4.

Разработчики WhatsApp не прокомментировали ситуацию, однако пользователи, столкнувшиеся с данной ошибкой, могут временно решить проблему, удалив бета-версию приложения и установив стабильную версию из Google Play.

Стоит напомнить, что бета-версии предназначены для тестирования новых функций и исправления ошибок, что иногда приводит к возникновению нестабильности в работе приложения.