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Пользователи вновь жалуются на проблемы с обновлениями для Windows 10

15.08.2020 18:48

Проблемы с компьютерами у пользователей возникают после обновлений Windows 10 KB4565351 и KB4566782 для техники под управлением версий November 2019 Update (1909) и May 2020 Update (2004).
Пользователи стали жаловаться на разные проблемы, которые стали возникать на компьютерах, причем в некоторых случаях даже появляется «синий экран смерти».

Так, у некоторых обновление не устанавливается, а у других возникает код ошибки 0x800f081f. Кроме этого, могут появиться проблемы со звуком, а в худших случаях возникает «синий экран смерти».

В компании пока не комментируют ситуацию, но вероятно об ошибках им уже известно и специалисты уже занялись их исправлением.

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