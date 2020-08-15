Пользователи вновь жалуются на проблемы с обновлениями для Windows 10

Проблемы с компьютерами у пользователей возникают после обновлений Windows 10 KB4565351 и KB4566782 для техники под управлением версий November 2019 Update (1909) и May 2020 Update (2004).

Пользователи стали жаловаться на разные проблемы, которые стали возникать на компьютерах, причем в некоторых случаях даже появляется «синий экран смерти».

Так, у некоторых обновление не устанавливается, а у других возникает код ошибки 0x800f081f. Кроме этого, могут появиться проблемы со звуком, а в худших случаях возникает «синий экран смерти».

В компании пока не комментируют ситуацию, но вероятно об ошибках им уже известно и специалисты уже занялись их исправлением.