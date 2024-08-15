Пользователи в РФ стали заметно больше тратить времени на мобильные игры

Такие данные представили аналитики оператора Yota, исследовавшие трафик пользователей в топ-20 популярных мобильных игр.

В среднем, пользователи тратят на игры 11 часов 30 минут каждый месяц, по сравнению с 6 часами 10 минут год назад. Это значит, что в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 85%.

Аудитория игровых приложений также значительно выросла: в июле она увеличилась на 53% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Самой популярной игрой за первые шесть месяцев 2024 года стала Mobile Legends, которая год назад занимала третье место. На втором месте — Roblox, далее идут Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes.

Интересно, что более трети игрового трафика генерируют россияне в возрасте 36-45 лет (34%). Следующими по активности являются пользователи 26-35 лет (28%), а 17% трафика составляют люди в возрасте 46-55 лет.

Мужская и женская аудитория почти равнозначны: мужчины составляют 52% пользователей и генерируют 54% трафика.