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Пользователи в РФ стали на 72% чаще покупать гаджеты для здоровья

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По данным аналитиков из restore, продажи гаджетов для здоровья и активного образа жизни в России за март-апрель 2024 года выросли на 72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди наиболее востребованных продуктов были умные весы для диагностики здоровья, которыми заинтересовалось 38% покупателей. Устройства для лифтинга и массажа заняли второе место с долей спроса в 20%, а умные скакалки оказались на третьем месте с долей 14%.

Умные часы, позволяющие отслеживать пульс, калории и качество сна, также пользовались популярностью, их продажи выросли на 52%. Портативные гаджеты и аксессуары для развлечений также показали увеличение спроса.

Миниатюрные наушники оказались наиболее популярными среди покупателей, составив 21% спроса, за ними следуют камеры GoPro с долей спроса в 15%, а портативные принтеры для фотографий занимают 5% спроса.

Источник: Газета.ру. 

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