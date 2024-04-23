Пользователи в РФ потратили 49 млрд рублей на покупку видеоигр за первый квартал года

В первом квартале 2024 года российские игроки потратили много денег на покупку видеоигр.

Аналитики онлайн-школы по геймдеву и компьютерной графике XYZ, которая является частью Ultimate Education, провели опрос среди российских игроков и проанализировали состояние рынка.

Они выяснили, что в период с января по март 2024 года россияне потратили 49 миллиардов рублей на видеоигры. Это увеличение спроса связано с несколькими факторами, такими как длинные январские выходные, подарки в виде видеоигр на гендерные праздники, а также наличие свободных средств благодаря годовым премиям и выплатам в начале года.

Большинство покупок совершили каждый второй игрок (56%), а самым популярным были игры, такие как Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40000: Rogue Trader.

Эксперты отметили, что начало 2024 года было успешным для рынка видеоигр, подтверждая их важность в современной культуре и развлечениях.

Источник: hi-tech.mail.ru.