Пользователи в РФ наиболее часто выбирают смартфоны на базе ОС Android

Большинство россиян предпочитают смартфоны на операционной системе Android, при этом только 18% выбирают устройства с iOS. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного маркетплейсом «Мегамаркет» и медиахолдингом Rambler&Co.

Интересно, что около 4% россиян предпочитают устройства с операционной системой Windows Phone или другими альтернативными ОС, а еще 4% опрошенных предпочитают использовать кнопочные телефоны.

Исследование также выявило, что почти половина респондентов меняет свои смартфоны реже, чем раз в 5 лет. В то же время, 40% готовы потратить не более 20 тысяч рублей на новый гаджет.

Наиболее распространенными причинами для покупки нового устройства являются недостаточные технические характеристики старого телефона, такие как маленький объем памяти, устаревшая камера или слабый аккумулятор. 35% россиян приобретают новый телефон, если старое устройство сломалось и не может быть отремонтировано. В то же время, только 17% покупают новый гаджет, когда их старый телефон устаревает или по другим причинам.

Объем памяти является важным фактором при выборе нового устройства для 37% россиян, в то время как для 16% опрошенных решающим фактором является бренд.

Интересно, что характеристики процессора привлекают внимание 12% россиян, в то время как 8% фокусируются на операционной системе устройства. Качество камеры и размер устройства важны для 7% опрошенных.

Внешний вид гаджета, его совместимость с другими устройствами и возможность поддержки определенных приложений оценивают при покупке только 13% опрошенных.

Среди брендов-лидеров по продажам смартфонов в «Мегамаркете» выделяются Apple, Xiaomi и Samsung.

Похоже, что мужчины активнее всего приобретают смартфоны, так как они совершают более 55% всех покупок этой категории товаров.