Пользователи в РФ чаще всего используют Рунет для чтения новостей и переписки

Опрос, проведенный медиахолдингом Rambler&Co, показал, что большинство российских интернет-пользователей предпочитают использовать отечественные сайты. 91% респондентов заявили, что они чаще всего пользуются российскими ресурсами, в то время как только 9% предпочитают зарубежные сайты.

Российские пользователи активно используют интернет для чтения новостей, общения в социальных сетях и мессенджерах, потребления аудиовизуального контента, поиска информации и обучения. Большинство опрошенных себя считают обычными пользователями интернета, но некоторые также имеют базовые знания или даже умеют программировать и создавать сайты.

Интернет-пользователи отметили несколько преимуществ Рунета, включая высокий уровень безопасности, продвинутые государственные и банковские сервисы, низкую стоимость тарифов, высокую скорость соединения и удобные порталы и маркетплейсы.

Цифровизация сервисов вызывает смешанные реакции у пользователей. Некоторые поддерживают этот процесс, но при условии безопасности своих данных. Другие предпочитают бумажные документы и личное общение. Однако, каждый пятый респондент называет Россию лидером в мире по цифровизации и развитию интернета, а большинство считает, что уровень развития интернета в России сравним с другими крупными государствами.

Опрос был проведен на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co и охватил большое количество интернет-пользователей.