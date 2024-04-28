Пользователи устройств Apple стали терять доступ к Apple ID из-за сбоя в сервисах компании

Сбой, о котором сообщается, связан с проблемами входа в учетные записи Apple ID на устройствах компании Apple. Пользователи сталкиваются с внезапными вылетами своих аккаунтов Apple ID со всех своих устройств, и даже при вводе правильного пароля им не удается снова войти в систему.

Начиная с ночи на 27 апреля, пользователи сообщают о проблемах с доступом к своим учетным записям Apple ID. При этом система не распознает введенный пароль как правильный, и пользователи вынуждены сбрасывать пароль и настраивать его заново на всех своих устройствах.

Однако некоторые пользователи сталкиваются с повторным возникновением этой проблемы даже после сброса пароля, что требует повторного процесса восстановления.

Пока не ясно, в чем именно причина этого сбоя. Компания Apple пока не комментировала случившееся и не предоставила официального объяснения проблемы.