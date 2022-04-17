Telegram добавил функции настройки звуков и таймеров уведомлений

Разработчики Telegram создали новое обновление для мессенджера, в котором добавили новые возможности для пользователей.

В Telegram теперь можно создавать звуки, которые будет издавать смартфон при каждом новом уведомлении о сообщении.

Кроме этого, разработчики предлагают настраивать таймеры, чтобы в автоматическом режиме происходило удаление сообщений, отключение оповещений, пересылка ответов, а еще предлагается использовать возможность разработки и использование ботов нового поколения.

Что касается звуков уведомлений, то тут стоит добавить, что их можно создавать как для групповых чатов, так и для личных переписок.