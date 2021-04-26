Пользователи Telegram теперь смогут совершать платежи картами во всех чатах

Разработчики мессенджера предоставили своим пользователям возможность воспользоваться оплатой товаров и услуг с помощью банковских карт.

Как рассказали в компании, пользователи Telegram теперь могут совершать платежи картами во всех чатах, воспользовавшись встроенными платежными системами.

Благодаря платежным ботам совершать покупку можно не покидая приложения.

Более того, оплату получится совершить через любое приложение мессенджера, а также пользователь сможет оставить чаевые.

Подключение своего магазина к платформе платежей будет осуществляться без согласования с Telegram.

Отдельно отмечается, что такая платформа является открытой и бесплатной, в ней нет комиссии, а также она не хранит платежные данные.