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Пользователи Telegram смогут продавать свои никнеймы на специальной платформе Fragment

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В Telegram теперь можно приобретать и продавать никнеймы по типу @ username.

Для этого запущена специальная платформа под названием Fragment, на которой через торги можно выбрать для себя короткое имя среди предлагаемых, и по словам основателя Telegram, в будущем через эту платформу можно будет перепродавать никнеймы.

Пресс-служба мессенджера написала:

«Пользователям Telegram теперь доступны покупка и продажа коротких, легко запоминающихся публичных имён вида @ username. Такие имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и в качестве ссылок на публичные группы и каналы».

Уже на площадке можно приобрести имена @Paul, @Mary и @Club.

Сейчас самое дорогое имя это – nike, за него просят 28 350 432 рублей, и цена растет

Telegram
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