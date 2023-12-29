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Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера

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Сбои в работе наблюдались 29 декабря в ряде росссийских регионов, при этом наибольшее количество жалоб было от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, с проблемами в работе мессенджера сталкивались жители Краснодарского края, Башкортостана, Челябинской, Свердловской, Московской и Нижегородской областей.

У некоторых пользователей Telegram не работал совсем, другие сталкивались с проблемой отправки сообщений, которые либо вовсе не отправлялись, либо с большой задержкой.

О причинах массового сбоя пока не сообщается.

Источник: сбой.рф.

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