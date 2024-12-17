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Пользователи Telegram без подписки стали видеть ещё больше рекламы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Разработчики Telegram добавили в мессенджер больше блоков рекламы. Теперь пользователи Telegram без подписки стали видеть ещё больше рекламы, которая появилась в ленте, а не только после последнего сообщения в канале.

Как стало известно, реклама Telegram Ads будет отображаться между сообщениями при прокрутке вверх или вниз, а ее количество будет зависеть от числа непросмотренных публикаций в канале.

Но стоит отметить, что сами рекламодатели не смогут выбирать расположение объявлений, которые размещаются автоматически.

 

 

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