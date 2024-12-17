Разработчики Telegram добавили в мессенджер больше блоков рекламы. Теперь пользователи Telegram без подписки стали видеть ещё больше рекламы, которая появилась в ленте, а не только после последнего сообщения в канале.

Как стало известно, реклама Telegram Ads будет отображаться между сообщениями при прокрутке вверх или вниз, а ее количество будет зависеть от числа непросмотренных публикаций в канале.

Но стоит отметить, что сами рекламодатели не смогут выбирать расположение объявлений, которые размещаются автоматически.