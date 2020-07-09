Пользователи стали массово жаловаться на быструю разрядку IPhone

В социальных сетях и на форумах стало появляться все больше сообщений о том, что смартфоны «яблочной» компании стали быстро разряжаться.

Пока в самой компании не отреагировали на жалобы, специалисты тематического ресурса MacRumors решили самостоятельно разобраться в проблеме. Они установили, что чаще всего жалуются владельцы смартфонов с операционной системой iOS 13.5.1.

Изучая вопрос глубже было установлено, что причиной разрядки IPhone является приложение Music, которое работает в фоновом режиме даже у тех владельцев смартфонов, которые им не пользуются.

Для того чтобы избавится от проблемы, пользователям советуют принудительно закрыть приложение, перезагрузить смартфон, удалить приложение и установить его снова, запретить автоматические загрузки и обновления, а также запретить загрузки в медиатеке.