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Пользователи соцсети ВКонтакте смогут создавать собственные стикеры

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Команда разработчиков ВКонтакте объявила о добавлении новой функции. Разработчики добавили специальный инструмент для создания собственных стикеров.
Даная функция позволяет создать через специальное внутреннее мини-приложение стикеры из любой картинки, в дальнейшем их можно применять внутри чата.

Пока UGC-стикеры находятся в закрытой стадии бета-тестирования у небольшой группы пользователей.

Постепенно к новой функции будет подключатся больше пользователей социальной сети. Полноценно мини-приложение для стикеров планируют запустить в течение нескольких месяцев.

В пресс-службе социальной сети отметили что, у художников останется возможность создавать и монетизировать наборы стикеров через специальный магазин.

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