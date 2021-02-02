Пользователи смартфонов Xiaomi больше не могут устанавливать сервисы от Google

Речь идет о пользователях устройств от компании Xiaomi, которые находятся в Китае.

Как стало известно журналистам Gizmochina, на территории Китая смартфоны от Xiaomi больше не смогут скачивать сервисы от американской компании Google.

В самой китайской компании прокомментировали ситуацию, заявив, что массовая проблема наблюдается из-за Google, которая не позволяет установку Google Mobile Services на смартфоны, объясняя это несоответствием требований.

То есть по сути все связано с тем, что на территории КНР властями запрещено использование сервисов Google.

Полный перечень устройств, на которые уже нельзя установить сервисы, пока не раскрывается.

Точно уже известно о смартфонах Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G для китайского рынка. Стоит отметить, что смартфоны для глобального рынка это ограничение не затрагивает.