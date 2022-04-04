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Пользователи смартфонов стали реже ставить их на ночную зарядку

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные изданием GSMArena.

Эксперты уточняют, что ночная зарядка уже не настолько популярна, как ранее и виной тому активное внедрение в устройства быстрой зарядки.

Если еще несколько лет назад несмотря на распространение устройств с быстрой зарядкой, наиболее популярной была именно ночная зарядка гаджетов, но теперь число пользователей, которые таким способом заряжают смартфон сократилось до 15% против 25%.

Большинство респондентов сообщили, что выбирают не самую передовую зарядку – на 25-33 Вт. Она не очень быстрая, но ее вполне хватает.

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