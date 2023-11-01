Главная » Новости

Пользователи смартфонов пожаловались на ошибки в работе новой Android 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 116 Опубликовано

Последнее обновление операционной системы Android, известное как 14-е обновление, вызывает серьезные проблемы у пользователей и повлекло за собой множество ошибок в работе их устройств. Особенно проблематичной оказалась функция «Multiple Profiles» (Множественные профили), позволяющая создавать на устройстве несколько отдельных профилей, таких как игровой или рабочий.

Владельцы устройств, включивших данную опцию, столкнулись с постоянными уведомлениями о нехватке памяти на устройстве и системных ошибках. По словам пользователей, их гаджеты могут неожиданно перезагружаться, зависать или войти в циклическую перезагрузку.

Те, кому удалось включить устройство, сообщают, что новая ОС не позволяет сохранять фотографии, загружать приложения и даже перемещать данные на внешний накопитель из-за недоступности собственного хранилища.

Компания Google заявляет, что работает над исправлением ошибок, однако эксперты настоятельно рекомендуют пользователям не обновлять свои гаджеты до 14-й версии ОС и не активировать функцию множественных профилей, пока проблемы не будут решены полностью.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.