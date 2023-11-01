Пользователи смартфонов пожаловались на ошибки в работе новой Android 14

Последнее обновление операционной системы Android, известное как 14-е обновление, вызывает серьезные проблемы у пользователей и повлекло за собой множество ошибок в работе их устройств. Особенно проблематичной оказалась функция «Multiple Profiles» (Множественные профили), позволяющая создавать на устройстве несколько отдельных профилей, таких как игровой или рабочий.

Владельцы устройств, включивших данную опцию, столкнулись с постоянными уведомлениями о нехватке памяти на устройстве и системных ошибках. По словам пользователей, их гаджеты могут неожиданно перезагружаться, зависать или войти в циклическую перезагрузку.

Те, кому удалось включить устройство, сообщают, что новая ОС не позволяет сохранять фотографии, загружать приложения и даже перемещать данные на внешний накопитель из-за недоступности собственного хранилища.

Компания Google заявляет, что работает над исправлением ошибок, однако эксперты настоятельно рекомендуют пользователям не обновлять свои гаджеты до 14-й версии ОС и не активировать функцию множественных профилей, пока проблемы не будут решены полностью.