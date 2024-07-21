Пользователи смартфонов Pixel с ОС Android 15 смогут вручную ограничить зарядку на 80%

Google разрабатывает новую функцию для операционной системы Android 15, которая позволит владельцам устройств Pixel устанавливать ручной лимит зарядки на уровне 80%.

Это означает, что при включении этой функции телефоны Pixel будут заряжаться только до 80% емкости аккумулятора. Эта функция призвана продлить срок службы аккумулятора устройства.

На текущий момент на телефонах Pixel уже есть функция адаптивной зарядки, которая ограничивает зарядку до 80% примерно за час до того, как система определит, что вы отключите телефон от сети. Однако новая функция позволит пользователям устанавливать ручное ограничение зарядки на уровне 80%.

Некоторым пользователям может быть полезно вручную устанавливать ограничение зарядки на 80%, особенно тем, кто планирует держать свои телефоны Pixel включенными в сеть в течение длительного времени. Планшеты Google Pixel уже автоматически ограничивают зарядку до 70-80% при подключении к сети в течение нескольких дней, но у пользователей нет возможности установить это ограничение вручную. Однако с предстоящим обновлением Android 15 Google, похоже, добавит такую возможность.

Новая функция «Оптимизация зарядки» будет доступна в разделе «Настройки > Аккумулятор» на устройствах Pixel. Пользователи смогут включить эту функцию и выбрать режим «Адаптивная зарядка» или новый режим «Ограничение до 80%».

Дата выпуска этой функции и список устройств Pixel, на которых она будет доступна, пока неизвестны, но ожидается, что она появится после выпуска стабильного обновления Android 15.

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